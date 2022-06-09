Киевсовет лишил столицу беларуси статуса города-побратима

https://racurs.ua/n171518-kievsovet-lishil-stolicu-belarusi-statusa-goroda-pobratima.html

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Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима. Таке рішення депутати ухвалили 9 червня.

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Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави, — прокоментував рішення Київської міської ради мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, що саме з білорусі, столицею якої є Мінськ, російські нацисти атакували 24 лютого 2022 року Україну. З території цієї держави також російські війська обстрілювали Україну, у білорусі рф використовує аеродрому для своєї військової авіації.

В середині квітня Київський метрополітен запустив публічне онлайн-опитування щодо перейменування п’яти станцій: «Мінської», «Героїв Дніпра», «Берестейської», «Дружби народів» і «Площі Льва Толстого».