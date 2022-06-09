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Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима
Київрада позбавила столицю білорусі статусу міста-побратимаhttps://racurs.ua/ua/n171518-kyyivrada-pozbavyla-stolycu-bilorusi-statusu-mista-pobratyma.htmlРакурс
Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима. Таке рішення депутати ухвалили 9 червня.
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Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави, — прокоментував рішення Київської міської ради мер столиці Віталій Кличко.
Нагадаємо, що саме з білорусі, столицею якої є Мінськ, російські нацисти атакували 24 лютого 2022 року Україну. З території цієї держави також російські війська обстрілювали Україну, у білорусі рф використовує аеродрому для своєї військової авіації.
В середині квітня Київський метрополітен запустив публічне онлайн-опитування щодо перейменування п’яти станцій: «Мінської», «Героїв Дніпра», «Берестейської», «Дружби народів» і «Площі Льва Толстого».