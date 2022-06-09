Украина получит статус кандидата в члены ЕС, но есть несколько "но" - Bloomberg

https://racurs.ua/n171534-ukraina-poluchit-status-kandidata-v-chleny-es-no-est-neskolko-no-bloomberg.html

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Наступного тижня виконавчий орган Європейського Союзу з великою ймовірністю рекомендує надати Україні статус кандидата.

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Bloomberg повідомляє 9 червня, що рекомендація матиме умови, пов’язані з верховенством права та ухваленням антикорупційного законодавства.

Видання зазначає, що залишаються країни, що можуть бути проти, наприклад, Данія — одна з найбільш відданих євроінтеграції націй.

У дипломатичній ноті, яку бачило видання, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів, що гарантують:

демократію;

верховенство права;

права людини та повагу і захист меншин.

Києву потрібно буде «фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу», щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться у записці.

Копенгаген бачить Україну «загалом на дуже ранній стадії» щодо її готовності взяти на себе зобов’язання щодо членства в ЄС та створення функціонуючої ринкової економіки або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.

Остаточний висновок Європейської комісії, навіть позитивний, потребує схвалення держав-членів, перш ніж Україні буде офіційно надано статус.

Лідери блоку збираються обговорити це питання в Брюсселі 23−24 червня, і кілька країн заявили, що вони проти цього кроку, заявивши, що Україні не можна надавати перевагу перед іншими претендентами. Процес членства включає складний набір кроків та умов, які зазвичай можуть тривати понад 10 років.

Дві країни Європейського союзу активно намагаються просувати альтернативи статусу кандидата для України. Про це заявила 9 червня віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, спілкуючись у Брюсселі з журналістами, передає «Радіо Свобода».

До столиці ЄС Стефанішина прибула з візитом, щоби розвіяти скептицизм партнерів у питанні кандидатства України. Віцепрем'єрка визнала, що консенсусу в цьому питанні у Євросоюзі наразі немає.