Бьют из калибра, пробивающего бетон - россияне уничтожили символ Северодонецка

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У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Російські військові потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон.

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Містянам вкрай небезпечно перебувати навіть в укриттях, повідомив голова ОДА Сергій Гайдай. Крім того, у Сєвєродонецьку окупанти знищили один з символів міста — Льодовий палац.

Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні — майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька… Вщент… Не пробачимо", — заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На Дніпропетровщині Криворізький район знаходиться під постійними ворожими обстрілами. Найбільше потерпають Зеленодольська та Широківська громади. Там загинуло шестеро людей. Зруйновано та пошкоджено 179 житлових будинків, дві школи, дитсадок і лікарня, повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

Під обстріл ствольної артилерії російських військ знову потрапив населений пункт Велика Костромка на Дніпропетровщині, — повідомив начальник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Обстріл зруйнував кілька житлових будинків та інфраструктуру. Люди не постраждали.

Вілкул також повідомив, що сьогодні у Криворізькому районі Дніпропетровщини українські сапери знешкодили ще дві ракети від «Урагану».

Крім того, у Кривому Розі СБУ викрила колаборантку, яка тимчасово проживала у місті. Вона адмініструвала антиукраїнські пабліки, створені мешканцями білорусі і так званого Придністровʼя. Підозрюваній загрожує до восьми років увʼязнення.

У Донецькій області протягом доби 9 червня російська армія вбила трьох людей: двох в Авдіївці та одну в Новоукраїнці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Харківщині 9 червня внаслідок російського обстрілу Золочева одна людина загинула, п’ятеро поранені. росіяни завдали п’ятьох ударів по селищу з «Градів». Місто обстріляли 9 червня о 19.30. Від обстрілу два будинки зруйновані, 14 — пошкоджені.

Крім того, снаряд влучив поряд із гуртожитком для переселенців із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, там є пошкодження в чотирьох кімнатах. Ще один удар завдали по енергопідстанції — зараз пів-міста без світла. Коли почався обстріл, ці люди були на вулицях, у дворах.

Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух розповів про ситуацію з відведенням від Мелітополя деяких з'єднань військ росії. За його словами, деякі підрозділи окупантів відійшли у Херсонському напрямку, проте на окремі території зайшли представники «днр».