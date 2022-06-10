Мотострелковое подразделение армейского корпуса рф в полном составе отказалось воевать на Харьковщине

https://racurs.ua/n171537-motostrelkovoe-podrazdelenie-armeyskogo-korpusa-rf-v-polnom-sostave-otkazalos-voevat-na-harkovschine.html

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Попри примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ рф, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Генеральному штабу ЗСУ стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку росіяни воюють силами до 30 батальйонних тактичних груп.

Противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою скування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію Державного кордону. На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор здійснював артилерійські обстріли українських позицій, — повідомили у Генштабі.

Під Слов’янськом та Лиманом активних дій противник за вечір та ніч не проводив. Це одна із найнапруженіших ділянок фронту.

Противник намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, безуспішно, як зазначає Генштаб. Бої продовжуються.

Знову були штурми сіл поблизу траси Бахмут-Лисичанськ: Нирково, Миколаївка, Нагірне та Берестове. За даними ЗСУ, росіяни зазнали втрат і відійшли.

Наступаючи у напрямку Воздвиженка — Роти, противник мав частковий успіх. Це напрям від Світлодарська на Бахмут (тобто рух до Бахмута з півдня).

Під Херсоном українські війська ведуть оборону, супротивник перекинув туди додаткові сили.