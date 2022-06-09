Ехали на нефтяные вышки, оказались в плену – СБУ обнародовала допрос российских наемников, скриншот видео

https://racurs.ua/n171536-ehali-na-neftyanye-vyshki-okazalis-v-plenu-sbu-obnarodovala-dopros-rossiyskih-naemnikov-video.html

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Cлужба безпеки України оприлюднила відео допиту полонених російських найманців приватної компанії «Євро Поліс».

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Російських військових схопили у Луганській області, вони навіть не підозрювали, що опиняться на війні.

Мешканці Республіки Марій Ел, Татарстану та Москви розповіли, що планували працювати охоронцями й техніками на нафтових вежах. Усіх їх завербували за трудовими контрактами через приватну компанію «Євро Поліс».

Перед тим, як ми поїдемо на вахту, а вахта триває чотири місяці, ми укладали цивільноправовий договір, — розповів один з полонених.

Інший розказав, що після того, як їх доправили на територію Луганщини, їм сказали: «Все, мужики, назад пути нету, то есть, бежать смысла нет. Будете бежать — по вам сработают наши же».

Захоплені полонені були «гарматним м’ясом» у боях зі Збройними силами України поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Їхні покази задокументовано, матеріали передадуть до суду.

ТОВ «Євро Поліс» — російська компанія, яка згідно з договором, укладеним із сирійськими держструктурами у грудні 2016 року, зобов’язалася вести бойові дії на території Сирії з противниками Асада в обмін на 25% від видобутку нафти та газу на звільнених родовищах.

Ці бойові дії проводило офіційно не існуюче збройне формування, відоме як ПВК «Вагнера».

Формальні власники «Євро Поліс» тісно пов’язані зі структурами російського підприємця Євгена Пригожина, який відомий як «кухар Путіна» та є очільником найманців ПВК «Вагнера».