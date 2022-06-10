Евросоюз заготовил два решения о статусе кандидата для Украины

https://racurs.ua/n171548-evrosouz-zagotovil-dva-resheniya-o-statuse-kandidata-dlya-ukrainy.html

Ракурс

В ЄС підготували «позитивне» і «негативне» рішення щодо статусу кандидата для України.

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Про це повідомляє «Європейська правда». Видання підготувало редакційну статтю напередодні історичного саміту Євросоюзу, на якому розглянуть надання Києву статусу кандидата на вступ до спільноти.

За інформацією «Європейської правди», найближчими днями Україну відвідає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Мета її візиту — пояснити особисто Володимиру Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту.

Отож, план, А передбачає, що Єврокомісія надасть висновок про те, що Україна відповідає критеріям і ЄС визнає за нею статус кандидата вже зараз. Натомість усі наступні кроки, як-от початок переговорів, будуть обумовлені проведенням реформ.

План Б, який просувають кілька столиць, передбачає, що умови висунуть вже зараз, і до їх виконання Україна буде «кандидатом у кандидати».

Серед окремих посадовців Єврокомісії та серед окремих держав-членів є думка, що план Б не буде «зрадою». Його навіть «зливають» у ЗМІ, готуючи до імовірного негативного розвитку. Так, низка ЗМІ минулої ночі поширила повідомлення агенції Bloomberg.

Лідери блоку збираються обговорити це питання в Брюсселі 23−24 червня, і кілька країн заявили, що вони проти цього кроку, заявивши, що Україні не можна надавати перевагу перед іншими претендентами. Процес членства включає складний набір кроків та умов, які зазвичай можуть тривати понад 10 років.

Дві країни Європейського союзу активно намагаються просувати альтернативи статусу кандидата для України. Раніше ЗМІ повідомляли, що такий варіант підтримують Франція та Австрія.