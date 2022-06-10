ВСУ уничтожили базу «вагнеровцев» на Донбассе. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n171556-bazu-vagnerovcev-na-donbasse-unichtojili-kogda-tam-nahodilsya-povar-putina.html

Ракурс

Удар по базі найманців ПВК «Вагнера» у Кадіївці Луганської області був завданий тоді, коли там перебував їхній спонсор та «кухар путіна» євген пригожин.

.

Було знищено спортзал та інші адміністративні приміщення стадіону «Перемога», саме там дислокувалися бойовики. Лише один найманець вижив унаслідок обстрілу. Достовірної інформації про кількість загиблих «вагнерівців» немає. У місцевих чатах та групах в соцмережах обговорюють, що загиблих може бути від 60 до 300. Крім того, після влучань лунали сильні вибухи — у спортзалі детонували боєприпаси. Про це 10 червня повідомляє «Бабель» із посиланням на різні проросійські Telegram-канали.

У соцмережах зазначають, що саме 9 червня у місті в цей момент нібито був власник «вагнерівців», близький до путіна бізнесмен євген пригожин, а також фактичний керівник «ПВК» — офіцер спецназу ГРУ, підполковник запасу дмитро уткін.

За інформацією соцмереж, прихожин та уткін не постраждали та в момент обстрілу нібито ночували у готелі неподалік бази. Зазначається також, що найманців «Вагнера» неодноразово помічали саме на Попаснянському напрямку, а Попасна розташована всього за 20 км від Кадіївки.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили базу «вагнерівців» на окупованій Луганщині. Голова області Сергій Гайдай розповів, що база розташована на стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували у 2014 році. Місто, що до 2016 року мало назву Стаханов, перебуває під окупацією з 2014 року та входить до Алчевського району на території так званої лнр.

Джерело: «Бабель»