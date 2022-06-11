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Ракурс
40-я бригада ВСУ филигранно «отработала» технику рф (ВИДЕО)

40-я бригада ВСУ филигранно «отработала» технику рф (ВИДЕО)

11 июн 2022, 11:23
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Війна рф проти України триває. Тим часом Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України оприлюднило відео, яке демонструє філігранність у стрільбі військовослужбовців 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.



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40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта смажить окупантів, — додали в Страткому ЗСУ.

Источник: Ракурс


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