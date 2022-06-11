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40-я бригада ВСУ филигранно «отработала» технику рф (ВИДЕО)
40-я бригада ВСУ филигранно «отработала» технику рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n171578-40-ya-brigada-vsu-filigranno-otrabotala-tehniku-rf-video.htmlРакурс
Війна рф проти України триває. Тим часом Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України оприлюднило відео, яке демонструє філігранність у стрільбі військовослужбовців 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.
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40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта смажить окупантів, — додали в Страткому ЗСУ.