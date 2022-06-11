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40-та бригада ЗСУ майстерно “відпрацювала” техніку рф
40-ва бригада ЗСУ майстерно «відпрацювала» техніку рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171578-40-ta-brygada-zsu-maysterno-vidpracuvala-tehniku-rf-video.htmlРакурс
Війна рф проти України триває. Тим часом Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України оприлюднило відео, яке демонструє філігранність у стрільбі військовослужбовців 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.
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40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта смажить окупантів, — додали в Страткому ЗСУ.