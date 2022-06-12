ВСУ устроили оккупантам ад на Юге. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n171620-okkupanty-v-ujase-vsu-ustroili-im-ad-na-hersonschine-audio.html

Ракурс

Збройні сили України не лише відбивають ворожі атаки, але й проводять доволі успішні наступи.

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Контратаки українських військових на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштовують справжнє пекло окупантам. Один із російських військових, який «потрапив під роздачу», нажаханий через злагоджені дії українських захисників. Про це свідчить перехоплена розмова загарбника, яку 12 червня опублікувала Служба безпеки України.

Ворожий солдат розповідає, що спершу ЗСУ накрили їхні позиції з реактивних систем залпового вогню «Град», а потім мінометним вогнем. Окупантам доводиться молитися, щоб не залишитися назавжди в українській землі. Свою невтішну ситуацію вони називають пеклом.

Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать… В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: «Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит — ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й! — бідкається загарбник.

Нагадаємо, перехоплена Службою безпеки України розмова російських солдатів свідчить, що загарбники втратили бойовий дух. Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, називають себе бомжами, бо не можуть звикнути до того, що їм доводиться жити в окопах замість осель заможних українців.