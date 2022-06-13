Сколько оружия нужно для победы над россией, рассказали у Зеленского

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Україні для завершення війни та звільнення своїх територій, окупованих росією, потрібен паритет важкої зброї.
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Про це сьогодні, 13 червня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив радник очільник Офісу президента України Михайло Подоляк.
За його словами, Україна потребує такої кількості зброї:
- 1 тис. гаубиць калібру 155 мм;
- 300 РСЗВ;
- 500 танків;
- 2 тис. одиниць бронетехніки;
- 1 тис. дронів.
15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення, — додав Подоляк.