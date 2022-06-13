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Оборона Украины продолжается, фото: Генштаб ВСУ

Сколько оружия нужно для победы над россией, рассказали у Зеленского

13 июн 2022, 13:17
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Україні для завершення війни та звільнення своїх територій, окупованих росією, потрібен паритет важкої зброї.



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Про це сьогодні, 13 червня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив радник очільник Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Україна потребує такої кількості зброї:

  • 1 тис. гаубиць калібру 155 мм;
  • 300 РСЗВ;
  • 500 танків;
  • 2 тис. одиниць бронетехніки;
  • 1 тис. дронів.

15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення, — додав Подоляк.

Источник: Ракурс


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