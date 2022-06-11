Бронемашина HUSKY Tactical Support Vehicle (International MXT-MV) в Украине. Июнь 2022. Кадр по видео от Ukraine Weapons Tracker

https://racurs.ua/n171598-boycy-vsu-budut-voevat-na-britanskih-bronirovannyh-husky-foto.html

Ракурс

До України почали надходити броньовані машини HUSKY Tactical Support Vehicle.

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Відео з бронемашиною оприлюднили аналітики з Ukraine Weapons Tracker. Бронемашини передаються Збройним Силам України від Великої Британії.

Раніше повідомлялось, що українські військові проходять навчання у Великій Британії на броньованих машинах, які потім будуть доставлені в Україну.

Йдеться про 120 одиниць броньованих машин з яких 80 — це бойові броньовані машини Mastiff, Husky та Wolfhound.

У кінці травня українські військові вперше показали, як триває освоєння переданих Великою Британією бронеавтомобілів Wolfhound.

Ці авто для армії виробляються компанією Navistar Defense, дочірньої компанії Navistar International, яка є власником марки автомобілів International.

Модифікована у 2006 році модель International MXT, MXT-MV здатна транспортуватися військово-транспортною авіацією.

Бронемашина TSV є варіантом MXT-MVA, модифікованим для задоволення вимог Міністерства оборони Сполученого Королівства за програмою Tactical Support Vehicle (TSV) для британської армії.

Випускається у трьох модифікаціях — позашляховик, машина швидкої допомоги та командно-штабна машина.

Міноборони Великої Британії підписало контракти на 351 автомобіль (262 спочатку замовлено у 2009 році, ще 89 замовлено у 2010 році).