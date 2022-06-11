Бійці ЗСУ воюватимуть на британських броньованих HUSKY (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n171598-viyskovi-zsu-vouvatymut-na-brytanskyh-bronovanyh-husky-foto.htmlРакурс
До України почали надходити броньовані машини HUSKY Tactical Support Vehicle.
Відео з бронемашиною оприлюднили аналітики з Ukraine Weapons Tracker. Бронемашини передаються Збройним Силам України від Великої Британії.
Раніше повідомлялось, що українські військові проходять навчання у Великій Британії на броньованих машинах, які потім будуть доставлені в Україну.
Йдеться про 120 одиниць броньованих машин з яких 80 — це бойові броньовані машини Mastiff, Husky та Wolfhound.
У кінці травня українські військові вперше показали, як триває освоєння переданих Великою Британією бронеавтомобілів Wolfhound.
Ці авто для армії виробляються компанією Navistar Defense, дочірньої компанії Navistar International, яка є власником марки автомобілів International.
Модифікована у 2006 році модель International MXT, MXT-MV здатна транспортуватися військово-транспортною авіацією.
Бронемашина TSV є варіантом MXT-MVA, модифікованим для задоволення вимог Міністерства оборони Сполученого Королівства за програмою Tactical Support Vehicle (TSV) для британської армії.
Випускається у трьох модифікаціях — позашляховик, машина швидкої допомоги та командно-штабна машина.
Міноборони Великої Британії підписало контракти на 351 автомобіль (262 спочатку замовлено у 2009 році, ще 89 замовлено у 2010 році).