Скільки зброї потрібно для перемоги над росією, розповіли у Зеленського

Оборона України триває, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n171641-skilky-zbroyi-potribno-dlya-peremogy-nad-rosiieu-rozpovily-u-zelenskogo.html

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Україні для завершення війни та звільнення своїх територій, окупованих росією, потрібен паритет важкої зброї.

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Про це сьогодні, 13 червня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив радник очільник Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Україна потребує такої кількості зброї:

1 тис. гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2 тис. одиниць бронетехніки;

1 тис. дронів.