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Ракурс
Защитники Украины уничтожили штаб оккупантов на Харьковщине, скриншот видео

Уничтожение штаба оккупантов на Харьковщине показала Нацгвардия (ВИДЕО)

13 июн 2022, 15:21
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На Харківщині захисники України артилерійським ударом знищили штаб російських окупантів, а також боєприпаси та техніку.



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Відповідне відео опублікувала прес-служба Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

Зазначається, що штаб окупантів, а також склад з боєприпасами та скупчення техніки і живої сили противника, виявила аеророзвідка Нацгвардії за допомогою БПЛА. Відповідну інформацію передали артилеристам ЗСУ. Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи.

В результаті цілі було успішно знищено.

Знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто — так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект, — зазначається в повідомленні.

Источник: Ракурс


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