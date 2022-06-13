Захисники України знищили штаб окупантів на Харківщині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n171645-znyschennya-shtabu-okupantiv-na-harkivschyni-pokazala-nacgvardiya-video.html

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На Харківщині захисники України артилерійським ударом знищили штаб російських окупантів, а також боєприпаси та техніку.

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Відповідне відео опублікувала прес-служба Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

Зазначається, що штаб окупантів, а також склад з боєприпасами та скупчення техніки і живої сили противника, виявила аеророзвідка Нацгвардії за допомогою БПЛА. Відповідну інформацію передали артилеристам ЗСУ. Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи.

В результаті цілі було успішно знищено.