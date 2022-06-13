Знищення штабу окупантів на Харківщині показала Нацгвардія (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171645-znyschennya-shtabu-okupantiv-na-harkivschyni-pokazala-nacgvardiya-video.htmlРакурс
На Харківщині захисники України артилерійським ударом знищили штаб російських окупантів, а також боєприпаси та техніку.
Відповідне відео опублікувала прес-служба Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.
Зазначається, що штаб окупантів, а також склад з боєприпасами та скупчення техніки і живої сили противника, виявила аеророзвідка Нацгвардії за допомогою БПЛА. Відповідну інформацію передали артилеристам ЗСУ. Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи.
В результаті цілі було успішно знищено.
Знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто — так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект, — зазначається в повідомленні.