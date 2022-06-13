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Ракурс
Захисники України знищили штаб окупантів на Харківщині, скріншот відео

Знищення штабу окупантів на Харківщині показала Нацгвардія (ВІДЕО)

13 чер 2022, 15:21
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На Харківщині захисники України артилерійським ударом знищили штаб російських окупантів, а також боєприпаси та техніку.



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Відповідне відео опублікувала прес-служба Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

Зазначається, що штаб окупантів, а також склад з боєприпасами та скупчення техніки і живої сили противника, виявила аеророзвідка Нацгвардії за допомогою БПЛА. Відповідну інформацію передали артилеристам ЗСУ. Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи.

В результаті цілі було успішно знищено.

Знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто — так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект, — зазначається в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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