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Ракурс
Полиция назвала число неопознанных гражданских, убитых оккупантами

Полиция назвала число неопознанных гражданских, убитых оккупантами

13 июн 2022, 16:01
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Поліція назвала кількість неідентифікованих цивільних громадян України, яких убили російські окупанти.



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Правоохоронці розслідують смерті понад 12 тис. цивільних внаслідок дій російських загарбників. Від початку повномасштабної війни рф проти України 1 тис. 200 людей досі не вдалося ідентифікувати.

Лише на Київщині загинули понад 1,5 тис. цивільних людей, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Йдеться про убитих, зокрема, у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці.

Клименко додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими у своїх будинках і квартирах.

Коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Як правило, люди помирали від мінно-вибухових травм, — повідомив голова Нацполіції.

Приблизно 75% загиблих — це чоловіки, близько 2% - діти, решта — жінки.

Це цивільне населення, люди не мали жодного стосунку до військових або правоохоронних структур, — сказав Клименко.

Источник: Ракурс


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