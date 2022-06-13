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Полиция назвала число неопознанных гражданских, убитых оккупантами
Полиция назвала число неопознанных гражданских, убитых оккупантамиhttps://racurs.ua/n171647-policiya-nazvala-chislo-neopoznannyh-grajdanskih-ubityh-okkupantami.htmlРакурс
Поліція назвала кількість неідентифікованих цивільних громадян України, яких убили російські окупанти.
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Правоохоронці розслідують смерті понад 12 тис. цивільних внаслідок дій російських загарбників. Від початку повномасштабної війни рф проти України 1 тис. 200 людей досі не вдалося ідентифікувати.
Лише на Київщині загинули понад 1,5 тис. цивільних людей, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Йдеться про убитих, зокрема, у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці.
Клименко додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими у своїх будинках і квартирах.
Коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Як правило, люди помирали від мінно-вибухових травм, — повідомив голова Нацполіції.
Приблизно 75% загиблих — це чоловіки, близько 2% - діти, решта — жінки.
Це цивільне населення, люди не мали жодного стосунку до військових або правоохоронних структур, — сказав Клименко.