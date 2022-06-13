В Черниговской области эвакуируют несколько сел - что произошло

https://racurs.ua/n171646-v-chernigovskoy-oblasti-evakuiruut-neskolko-sel-chto-proizoshlo.html

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Після ракетних ударів по Прилуках оголошено евакуацію прилеглих населених пунктів.

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Евакуйовуватимуть села Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району чернігівської області. Це відбувається через загрозу поширення пожежі, — повідомив ЗМІ директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирєв.

Росіяни удень 13 червня завдали ракетного удару по Прилуках, повідомив раніше голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, по місту вдарили три ракети. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

В ОК «Північ» розповіли, що втрат серед особового складу ЗСУ немає. Згодом частина телеграм-каналів повідомила про ще один ракетний удар по місту, який стався о 15.15.

Нагадаємо, що Чернігівщина була звільнена від російських нацистів на початку квітня.