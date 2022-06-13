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Ракурс
Морпехи нашли остатки "ночного охотника" Ми-28 и российских летчиков

Морпехи нашли обломки «ночного охотника» Ми-28 и трупы российских летчиков (ФОТО)

13 июн 2022, 18:20
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Морські піхотинці Збройних сил України виявили уламки збитого російського військового вертольота. Відповідні фотографії оприлюднив 13 червня у Телеграм волонтер Балан Роман.



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Вертоліт Мі-28Н Повітряно‑космічних сил рф збила протиповітряна оборона України декілька днів тому. Понівечену машину знайшли бійці морської піхоти. Серед уламків знаходилися й залишки від російських льотчиків.

Морпіхи знайшли залишки вертольота "Мі-28Н" та російських льотчиків

Морпіхи знайшли залишки вертольота Мі-28Н та російських льотчиків

Балан пише, що вертоліт впав у так званій «сірій зоні», точне місце поки не розголошується.

Українські військові забрали з собою самописець зі збитого вертольота, щоб спробувати розшифрувати його дані.

Морпехи стронг, раніше збили ночного охотніка, зараз прогулялись в сіряк, повідкручували що могли в тому числі самописець, знайшли дохлих пілотів, повернулися, — йдеться в описі до фото.

Морпіхи знайшли залишки вертольота "Мі-28Н" та російських льотчиків

Морпіхи знайшли залишки вертольота "Мі-28Н" та російських льотчиків

Мі-28Н — модифікація, покликана зберегти якості Ми-28 і відповідати специфіці сухопутних військ — працювати не лише вдень, а й уночі. Часто цей вертоліт називають «нічним мисливцем».

Це не перший випадок ураження російського вертольота цього типу. У квітні ЗСУ зенітною ракетою збили ударний вертоліт Мі-28Н на Луганщині, а у травні — в небі над Харківщиною.

Морпіхи знайшли залишки вертольота "Мі-28Н" та російських льотчиків

Морпіхи знайшли залишки вертольота "Мі-28Н" та російських льотчиків

Источник: Ракурс


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