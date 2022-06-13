Морпіхи знайшли залишки «нічного мисливця» Мі-28 та російських льотчиків (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n171654-morpihy-znayshly-zalyshky-nichnogo-myslyvcya-mi-28-ta-rosiyskyh-lotchykiv-foto.htmlРакурс
Морські піхотинці Збройних сил України виявили уламки збитого російського військового вертольота. Відповідні фотографії оприлюднив 13 червня у Телеграм волонтер Балан Роман.
Вертоліт Мі-28Н Повітряно‑космічних сил рф збила протиповітряна оборона України декілька днів тому. Понівечену машину знайшли бійці морської піхоти. Серед уламків знаходилися й залишки від російських льотчиків.
Балан пише, що вертоліт впав у так званій «сірій зоні», точне місце поки не розголошується.
Українські військові забрали з собою самописець зі збитого вертольота, щоб спробувати розшифрувати його дані.
Морпехи стронг, раніше збили ночного охотніка, зараз прогулялись в сіряк, повідкручували що могли в тому числі самописець, знайшли дохлих пілотів, повернулися, — йдеться в описі до фото.
Мі-28Н — модифікація, покликана зберегти якості Ми-28 і відповідати специфіці сухопутних військ — працювати не лише вдень, а й уночі. Часто цей вертоліт називають «нічним мисливцем».
Це не перший випадок ураження російського вертольота цього типу. У квітні ЗСУ зенітною ракетою збили ударний вертоліт Мі-28Н на Луганщині, а у травні — в небі над Харківщиною.