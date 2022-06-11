Українські військові з ПЗРК влучили у російський Су-25. Російські військові показали наслідки удару по штурмовику із зенітно-ракетного комплексу.

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На фото видно, що літак отримав серйозні пошкодження, ракета влучила у двигун. Після влучання над Україною у російський літак, одномісний штурмовик зміг повернутися на аеродром.

Літак отримав серйозні пошкодження, ракета, ймовірно, влучила у двигун, повідомив «Мілітарний».

Видання пише, що зазвичай при влучанні ракети у двигун зазвичай виникає пожежа, яку іноді вдається загасити штатною системою пожежогасіння.

На оприлюднених фотографіях видно, що, ймовірно, один двигну горів двічі, хоча у Су-25 гасити двигун можна лише один раз.

Також з російського пошкодженого Су-25 демонтували скло кабіни, ймовірно, яке також зазнало пошкоджень.

Це не перший подібний випадок у російсько-українській війні. У березні 2022 року сили протиповітряної оборони України уразили ракетою штурмовик Су-25 військових росії. Тоді штурмовику вдалося долетіти до російської бази на другому двигуні.

У кінці березня було зафіксовано, як збройні сили росії через територію білорусі вивозять пошкоджену бойову авіацію.

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами.