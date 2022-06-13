Киев просит больше оружия и немедленно, Пентагон обещает удовлетворять заявки

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Киев просит больше оружия и немедленно, Пентагон обещает удовлетворить заявку
Киев просит больше оружия и немедленно, Пентагон обещает удовлетворять заявкиhttps://racurs.ua/n171661-kiev-prosit-bolshe-orujiya-i-nemedlenno-pentagon-obeschaet-udovletvoryat-zayavki.htmlРакурс
США готові сприяти забезпеченню України зброєю, яку вона просить.
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Глава Пентагону Ллойд Остін 13 червня під час візиту до Таїланду повідомив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами з різних країн «готові повною мірою сприяти реалізації запиту української сторони щодо оснащення ЗСУ оборонним озброєнням для захисту власної землі від російської агресії».
США готові надати все й допомогти Україні досягти успіху, — зауважив міністр оборони США.
Так Остін відповів на запитання, чи готовий Захід забезпечити запити України, зокрема, на ще одну тисячу гаубиць та 300 систем РСЗВ. Міністр нагадав, що не лише Сполучені Штати налаштовані суттєво допомогти Україні, а й багато партнерів по всьому світу.
Ми вже надали значну кількість гаубиць і великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також надіслали 155-мм гаубиці, — уточнив Остін.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 червня закликав партнерів прискорити постачання важкої зброї.
Україна довела, що здатна на неможливе та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — супроти всіх обставин. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України і прискорити постачання важкої зброї, написав Кулеба у Твіттер.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також закликав світову спільноту активніше допомагати Україні, оскільки війна в Україна також впливає на суспільно-економічні проблеми у світі.
За результатами дослідження Kantar Global Issues Barometer, які проводили опитування у 19 країнах світу, війна рф проти України лишається проблемою номер один у світі.
Відповідно до соцопитування, 64% людей назвали війну головним занепокоєнням, а 39% - сказали про хвилювання через економічні проблеми, які напряму пов’язані з війною.