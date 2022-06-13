В Грузии обиделись на ЕС из-за того, что к Тбилиси "остаются вопросы"

https://racurs.ua/n171660-v-gruzii-obidelis-na-es-iz-za-togo-chto-k-tbilisi-ostautsya-voprosy.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна більше заслуговує отримати статус кандидата на вступ у Європейський Союз, ніж Україна та Молдова.

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Якщо хтось і заслуговує на статус кандидата в ЄС, то заслуговує Грузія, а потім уже Україна та Молдова. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано: перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу, — цитує прем'єра «Грузия Online».

Нагадаємо, що 13 червня стало відомо, що Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидата з умовами для України і Молдови.

Гарібашвілі вважає, що Грузія заслужила стати кандидатом завдяки своїм реформам за останні дев’ять років.

Ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу, — вважає прем'єр Грузії.

Як пише BBC з посиланням на аналіз заявок на кандидатство у ЄС від «Центру європейських досліджень», Грузія обійшла Україну та Молдову за економічними реформами. Проте у ЄС стурбовані курсом Грузії, а також вважають, що політика її уряду суперечить «фундаментальним цінностям ЄС».

Європейська комісія провела попередні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. ЗМІ повідомили, що статус кандидата з умовами нададуть для України і Молдови, але «залишаються питання щодо Грузії».

Рішення буде ухвалене в п’ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня.

Історія питання

7 травня 2009 року було засноване «Східне партнерство» — зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на 28 держав-членів ЄС та шість східноєвропейських сусідів ЄС — Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

З моменту свого створення країни Східного партнерства розділилися на дві групи. Білорусь, Вірменія та Азербайджан зробили вибір на користь обмежених відносин із ЄС і не прагнуть членства.

Грузія, Молдова та Україна сформували групу країн, які просунулися далі у своїх відносинах із ЄС підписали Угоду про асоціацію.

У грудні 2021 році Саміт держав ЄС та східних партнерів Євросоюзу ухвалив спільну декларацію, в якій висловився щодо створення Україною, Молдовою та Грузією формату «асоційованого тріо», що об'єднує держави-партнери, які прагнуть зближення та членства в ЄС. Втім, Євросоюз погодився з правом України прагнути більшого.

Напередодні рішення ЄС Центр європейських досліджень опублікував звіти щодо заявок України та Молдови. Там зазначено, що Україна зіткнулася з екзистенційною кризою, а Молдові «наступній загрожує небезпека російської агресії».

Щодо Грузії в Європарламенті попросили «працювати» над статус кандидата на вступ. За економічними реформами Грузія обійшла Україну, Молдову та інші країни-кандидати в ЄС. Але щодо демократії, то Євросоюз стурбований курсом, яким Грузія рухається останнім часом, а політика уряду суперечить «фундаментальним цінностям ЄС».

У 2021 році понад 50 працівників грузинських ЗМІ постраждали внаслідок актів насильства, однак уряд не зміг притягти до відповідальності жодного з організаторів. Натомість він розпочав кримінальні розслідування щодо власників незалежних ЗМІ, які критикують уряд.