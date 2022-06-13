Кореспондент у Брюсселі повідомив про підсумки попереднього засідання Єврокомісії щодо кандидатства України

https://racurs.ua/ua/n171650-korespondent-u-brusseli-ozvuchyv-pidsumky-poperednogo-zasidannya-ievrokomisiyi-schodo-kandydatstva.html

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Кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк повідомив про підсумки попереднього засідання Європейської комісії, на якій відбулися дебати щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

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Виглядає так, що Україна та Молдова отримають статус кандидата з умовами, але по Грузії питання залишається відкритим, — написав він.

Остаточно своє рішення Єврокомісія оголосить у пʼятницю, а Рада ЄС — на своєму саміті наступного тижня.

У Єврокомісії сьогодні відбулися попередні дебати щодо перспективи членства України, Молдови та Грузії у Євросоюзі.

Фінальне рішення Єврокомісія має винести вже у п’ятницю, 17 червня, а потім наступного тижня його затвердять держави-члени ЄС.

Напередодні, 16 червня, президент Франції Еммануель Макрон, премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц можуть відвідати Київ.

В італійському уряді вважають цей візит знаком підтримки України, особливо з боку Італії, яка робила найменше для розширення Євросоюзу на схід і вступу до нього України.

Поїздка Макрона та Шольца до Києва може означати зміну їхньої риторики щодо російського вторгнення в Україну. Однією з головних тем стане питання деблокування українських портів та відновлення експорту зерна.