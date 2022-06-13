Еммануель Макрон, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n171640-makron-sholc-ta-dragi-pryyidut-do-kyieva-16-chervnya-zmi.html

Ракурс

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибудуть до Києва 16 червня — за день до того, як Єврокомісія має ухвалити рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ у ЄС.

.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa з посиланням на джерела в уряді країни.

Зазначається, що в італійському уряді цей візит вважають знаком підтримки України, особливо з боку Італії, яка серед цих трьох країн робила найменше для розширення Євросоюзу на схід.

Щодо Макрона та Шольца, очікується, що їхній візит до Києва підкреслюватиме зміну тону з боку цих двох європейських лідерів, котрих нещодавно нищівно критикували за позицію стосовно російської агресії, яку можна було сприйняти як неоднозначну. Зокрема, Макрона нещодавно розкритикували за слова про необхідність «не принижувати росію».

Також під час візиту обговорять питання відновлення експорту зерна з України.

Джерело: La Stampa