Київ просить більше зброї та негайно, Пентагон обіцяє задовольнити заявку

Київ просить більше зброї і негайно, Пентагон обіцяє задовольнити заявку

https://racurs.ua/ua/n171661-kyyiv-prosyt-bilshe-zbroyi-ta-negayno-pentagon-obicyaie-zadovolnyty-zayavku.html

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США готові сприяти забезпеченню України зброєю, яку вона просить.

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Глава Пентагону Ллойд Остін 13 червня під час візиту до Таїланду повідомив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами з різних країн «готові повною мірою сприяти реалізації запиту української сторони щодо оснащення ЗСУ оборонним озброєнням для захисту власної землі від російської агресії».

США готові надати все й допомогти Україні досягти успіху, — зауважив міністр оборони США.

Так Остін відповів на запитання, чи готовий Захід забезпечити запити України, зокрема, на ще одну тисячу гаубиць та 300 систем РСЗВ. Міністр нагадав, що не лише Сполучені Штати налаштовані суттєво допомогти Україні, а й багато партнерів по всьому світу.

Ми вже надали значну кількість гаубиць і великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також надіслали 155-мм гаубиці, — уточнив Остін.