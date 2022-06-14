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Ракурс
Командир корабля рф «Адмирал Макаров». Фото: ГБР

ГБР сообщило о подозрении в измене командиру корабля рф «Адмирал Макаров»

14 июн 2022, 13:21
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Командир російського корабля «Адмірал Макаров» отримав від українських правоохоронців підозру у державній зраді.



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Колишній капітан 2 рангу військової частини, що дислокувалась в Криму, в 2014 році перейшов на бік ворога. Він залишився у військовій частині на території окупованого півострова, присягнув країні-агресору та служить у російському чорноморському флоті. Обіймає посаду командира російського фрегата «Адмірал Макаров». Про це 14 червня повідомило Державне бюро розслідувань.

Після російського вторгнення зрадник воює проти свого народу. Саме з його корабля були здійснені запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі. Слідчі зібрали достатньо доказів та вже повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, командував діями окупантів із захоплення Харкова генерал-полковник армії рф Олександр Журавльов, який віддавав накази про бомбардування міста забороненими касетними боєприпасами, які миттю знищували будинки та вбивали мирних жителів.

Источник: Ракурс


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