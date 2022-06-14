ДБР повідомило про підозру у зраді командиру корабля рф «Адмірал Макаров»

Командир корабля рф «Адмірал Макаров». Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n171676-dbr-povidomylo-pro-pidozru-u-zradi-komandyru-korablya-rf-admiral-makarov.html

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Командир російського корабля «Адмірал Макаров» отримав від українських правоохоронців підозру у державній зраді.

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Колишній капітан 2 рангу військової частини, що дислокувалась в Криму, в 2014 році перейшов на бік ворога. Він залишився у військовій частині на території окупованого півострова, присягнув країні-агресору та служить у російському чорноморському флоті. Обіймає посаду командира російського фрегата «Адмірал Макаров». Про це 14 червня повідомило Державне бюро розслідувань.

Після російського вторгнення зрадник воює проти свого народу. Саме з його корабля були здійснені запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі. Слідчі зібрали достатньо доказів та вже повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, командував діями окупантів із захоплення Харкова генерал-полковник армії рф Олександр Журавльов, який віддавав накази про бомбардування міста забороненими касетними боєприпасами, які миттю знищували будинки та вбивали мирних жителів.