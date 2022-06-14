росіяни виводять з ладу техніку, щоб на потрапити на передову. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n171675-rosiyany-vyvodyat-z-ladu-tehniku-schob-ne-potrapyty-na-peredovu-rozvidka.html

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Російські солдати самотужки роблять техніку небоєздатною, щоб не потрапити на передові позиції фронту.

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У Донецькій області окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу ППО. Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку військ рф вирішили вивести свою техніку з ладу. Загарбники познімали з бойових машин «Тор-М2У» блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів. Про це 14 червня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що рашисти так не змогли «заробити», бо в пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну. Власниця пункту на таку ціну не пристала, зав’язався конфлікт. Жінка повідомила про наміри російських солдатів в так зване МДБ самопроголошеної Донецької народної республіки.

Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупантів-«бізнесмени» перевели в підрозділи піхоти й відправили на передову.

Також воєнна розвідка оприлюднила список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, що діє на Донецькому напрямку. Список злочинців за цим посиланням.

Нагадаємо, СБУ перепила розмову російських солдатів з якої випливає, що лише один ворожий солдат із 10 загарбників готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами. Так, з одного батальйону погодилися йти у бій лише 30 осіб.