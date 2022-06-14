Вибух на військовій базі прогримів у Брянській області рф. Фото:

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Вибух прогримів на російській військовій базі в Брянській області.

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Подія сталася у Клинцях, що за 50 км від українського кордону. За інформацією ЗМІ, над військовою частиною кружляв вертоліт, який потім випустив дві ракети. Одна з них потрапила у військову базу. Про це 14 червня повідомляє «Медуза».

Після вибуху в місті зникло світло та водопостачання, на вулицях перестали працювати світлофори. В небі над містом після вибухів бачили російські бойові вертольоти.

Губернатор Брянської області олександр богомаз у Telegram повідомив, що 14 червня було обстріляне село Займище, що входить до міського округу Клинці. Через вибух пошкоджено кілька будівель, а четверо осіб дістали поранення. Чиновник не повідомив, хто відкривав вогонь по селу.

Нагадаємо, 25 квітня у російському місті Брянськ прогриміли вибухи після яких виникли дві великі пожежі. Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в районі заводу «Сільмаш» та нафтобази «Дружба», де загорілися резервуари з паливом. Також вибух прогримів на території місцевої військової частини.

Джерело: «Медуза»