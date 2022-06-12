Невідомі намагалися підірвати нафтопровід «Дружба». Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n171619-pidirvaty-naftoprovid-drujba-namagalysya-v-rosiyi-zmi.html

Ракурс

Підірвати нафтопровід «Дружба» на території російської федерації спробували невідомі.

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Неподалік селища Гулівка в Брянській області (населений пункт розташований за 40 км до кордону з Україною) прогриміли три вибухи. Сталося це вчора, 11 червня. Невідомі встановили вибухові пристрої. Про це повідомляє російське видання «Медуза» з посиланням на Telegram-каналу Baza.

Зазначається, що внаслідок одного вибуху пошкодило трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель — там залишилася вирва 40 на 20 см. Третій вибух зіпсував протипідкопну трубу, залишивши вирву 40 на 60 см. Сам трубопровід залишився непошкодженим. Розливу нафтопродуктів не відбулося.

Як відомо, зараз по нафтопроводу «Дружба» через Україну здійснюється постачання нафти до Чехії, Угорщини та Словаччини. У 2021 році транзит у ці країни становив 12 млн т нафти, а у 2022 році постачання становлять майже 1 млн т на місяць.

Нагадаємо, 25 квітня у російському місті Брянськ прогриміли вибухи після яких виникли дві великі пожежі. Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в районі заводу «Сільмаш» та нафтобази «Дружба», де загорілися резервуари з паливом. Також вибух прогримів на території місцевої військової частини.

Джерело: «Медуза»