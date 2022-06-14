Пентагон – путин все еще стремится захватить всю Украину, но не сможет

https://racurs.ua/n171698-pentagon-putin-vse-esche-stremitsya-zahvatit-vsu-ukrainu-no-ne-smojet.html

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Воєнний злочинець й президент росії володимир путін все ще хоче захопити всю Україну. Таку думку висловив заступник глави Пентагону з політичних питань Колін Кол.

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Я все ще думаю, що путін має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. Вони можуть досягти тактичних успіхів. Але я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей, — цитує заяву Кола під час виступу на заході Центру нової американської безпеки видання Reuters.

Заступник міністра оборони США раніше повідомляв, що Вашингтон направить Києву додаткові реактивні системи залпового вогню. За законом про ленд-ліз Україна може отримати військову техніку і озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над росією, або просто віддати уцілілу техніку назад. Військові експерти вважають, що зброя по ленд-лізу може радикально змінити співвідношення сил у війні.

3 червня розвідка Великої Британії констатувала, що за 100 днів свого вторгнення росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні. Політична мета кремля, на думку Міністерства оборони Британії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей.