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Сколько оружия получила Украина от западных партнеров, рассказали в Минобороны
Сколько оружия получила Украина от западных партнеров, рассказали в Минобороныhttps://racurs.ua/n171697-skolko-orujiya-poluchila-ukraina-ot-zapadnyh-partnerov-rasskazali-v-minoborony.htmlРакурс
Україна на сьогодні отримала від західних партнерів близько 10% від військової допомоги, необхідної для протидії російській агресії. Про це 14 червня заявила заступниця очільника Міністерства оборони України Ганна Маляр.
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Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%, — вказала Маляр в ефірі національного телемарафону.
З її слів, Київ щодня витрачає 5−6 тис. артилерійських снарядів, а москва — удесятеро більше.
На сьогодні Україна використовує всі свої потужності й сили, щоб чинити росії опір. Можливості по озброєнню, по кількості військовослужбовців у рф значно переважають. І яких би зусиль не докладала Україна, якою б професійною не була наша армія, без допомоги партнерів ми не зможемо виграти цю війну, — підсумувала Маляр.
На її думку, нині необхідно ставити питання про чіткі терміни постачання військової допомоги.
Ми очікуємо, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, але й будуть чіткі часові рамки, і це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна, — наголосила заступниця міністра.