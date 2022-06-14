Сколько оружия получила Украина от западных партнеров, рассказали в Минобороны

https://racurs.ua/n171697-skolko-orujiya-poluchila-ukraina-ot-zapadnyh-partnerov-rasskazali-v-minoborony.html

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Україна на сьогодні отримала від західних партнерів близько 10% від військової допомоги, необхідної для протидії російській агресії. Про це 14 червня заявила заступниця очільника Міністерства оборони України Ганна Маляр.

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Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%, — вказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

З її слів, Київ щодня витрачає 5−6 тис. артилерійських снарядів, а москва — удесятеро більше.

На сьогодні Україна використовує всі свої потужності й сили, щоб чинити росії опір. Можливості по озброєнню, по кількості військовослужбовців у рф значно переважають. І яких би зусиль не докладала Україна, якою б професійною не була наша армія, без допомоги партнерів ми не зможемо виграти цю війну, — підсумувала Маляр.

На її думку, нині необхідно ставити питання про чіткі терміни постачання військової допомоги.