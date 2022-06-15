Тяжелое вооружение и дальнобойная артиллерия - НАТО анонсировало новый транш военной помощи Украины

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Увечері міністри оборони країн НАТО оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, зокрема важкого озброєння та далекобійної артилерії.

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Про це 15 червня на брифінгу заявив генсек НАТО Столтенберг. Він також додав, що НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю альянсу.

Також він зазначив, що Володимира Зеленського запросили на черговий саміт НАТО, який відбудеться у Мадриді 28−30 червня.

Уранці радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід швидше відправляти озброєння в Україну. Заяву він зробив напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі у форматі «Рамштайн». Це вже третя подібна зустріч очільників оборонних відомств. Очікується, що на неї прибудуть представники понад 50 країн.

НАТО має втрутитися, щоб зупинити росію. Про це сьогодні заявив колишній верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал армії США Веслі Кларк.