Ракурсhttps://racurs.ua/
НАТО анонсувало новий транш військової допомоги України
Важке озброєння і далекобійна артилерія — НАТО анонсувало новий транш військової допомоги Україниhttps://racurs.ua/ua/n171719-vajke-ozbroiennya-i-dalekobiyna-artyleriya-nato-anonsuvalo-novyy-transh-viyskovoyi-dopomogy.htmlРакурс
Увечері міністри оборони країн НАТО оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, зокрема важкого озброєння та далекобійної артилерії.
.
Про це 15 червня на брифінгу заявив генсек НАТО Столтенберг. Він також додав, що НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю альянсу.
Також він зазначив, що Володимира Зеленського запросили на черговий саміт НАТО, який відбудеться у Мадриді 28−30 червня.
Уранці радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід швидше відправляти озброєння в Україну. Заяву він зробив напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі у форматі «Рамштайн». Це вже третя подібна зустріч очільників оборонних відомств. Очікується, що на неї прибудуть представники понад 50 країн.
� LIVE SOON (11:00 CET)— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 15, 2022
Pre-ministerial press conference ahead of #NATO#DefMin
� @NATO HQ, Brussels https://t.co/JFEPUgHSMt
НАТО має втрутитися, щоб зупинити росію. Про це сьогодні заявив колишній верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал армії США Веслі Кларк.
Ідея Генерального секретаря Йєнса Столтенберга, яка сьогодні знайшла підтримку, що НАТО не може нічого зробити, якщо не буде прямої атаки, ця ідея була нівельована ще в 1990-х роках. Настав час повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитися. Давайте офіційно це оголосимо та накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання НАТО, — вважає Кларк.