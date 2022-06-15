Євросоюз знайшов нове джерело газу, щоб позбутися російської залежності

https://racurs.ua/ua/n171718-ievrosouz-znayshov-nove-djerelo-gazu-schob-pozbutysya-rosiyskoyi-zalejnosti.html

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Євросоюз заявив, що Ізраїль може стати новим джерелом газу. Це ще один важливий крок до того, щоб позбутися залежності ЄС від російського газу.

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Ізраїль та Європейський Союз підписали угоду про експорт природного газу в середу, 15 червня, під час регіональної енергетичної конференції в Каїрі, повідомило міністерство енергетики Ізраїлю.

ЄС заявив, що Ізраїль може стати новим джерелом газу, оскільки прагне зменшити свою залежність від російської енергії, повідомляють AP та Reuters.

Угода вперше дозволить «значний» експорт ізраїльського газу до Європи, повідомили у міністерстві. Чиновники заявили, що очікують, що ізраїльський газ буде відправлено на заводи по зрідженню в Єгипті, а потім на північ на європейський ринок.

Рамкову угоду підписали Ізраїль, ЄС та Єгипет.

Ізраїль має два експлуатаційних газових родовища біля свого середземноморського узбережжя, які містять приблизно 690 млрд кубометрів природного газу. Третя морська бурова установка перебуває у розробці. Ізраїль раніше вже підписав угоди про експорт газу з сусідніми Єгиптом та Йорданією.

Великі газові потужності Єгипту в Середземному морі майже не працювали з часу повстання в країні у 2011 році, під час якого було повалено режим автократа Хосні Мубарака.