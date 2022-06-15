Дерусифікація Києва - у додатку запустили голосування за перейменування вулиць

https://racurs.ua/ua/n171717-derusyfikaciya-kyieva-u-dodatku-zapustyly-golosuvannya-za-pereymenuvannya-vulyc.html

Ракурс

У Києві триває процес дерусифікації назв вулиць та міських об'єктів. У додатку «Київ Цифровий» 15 червня запустили голосування за перейменування вулиць. У застосунку додали нову функцію — голосування.

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Як повідомив заступник міського голови з питань трансформації Петро Оленич, перше голосування вже відкрили, воно стосується перейменування вулиць в Києві.

Проголосувати можуть усі громадяни України, для верифікації в застосунку використовують Bank ID. Для цього потрібно натиснути на конкретну вулицю, яку пропонують перейменувати, та вибрати один із запропонованих варіантів (доступний також пошук за назвою).

Голосування триватиме до 19 червня включно, тобто лише п’ять днів. Результати передадуть до Київради для розгляду та експертизи.

Загалом в переліку на дерусифікацію 296 назв. У КМДА пояснили, що цей список сформувала експертна комісія, до якої увійшли спеціалісти Українського інституту нацпам’яті, Інституту історії України, Інституту української археології та джерелознавства імені Грушевського, Інституту українознавства імені Крип’якевича, Інституту мовознавства імені Потебні, Інституту української мови, Інституту літератури імені Шевченка.

У Києві спочатку пропонували перейменувати понад 460 вулиць та об'єктів. До 1 травня Київрада приймала пропозиції щодо нових назв. У КМДА пояснювали, що перейменовувати будуть лише ті вулиці з переліку, «дерусифікацію» яких підтримають кияни.

Крім того, хотіли перейменувати пʼять станцій київського метро («Мінську», «Героїв Дніпра», «Берестейську», «Дружби народів» і «Площа Льва Толстого»), оскільки їхні назви повʼязані з росією та білоруссю. Спочатку провели онлайн-опитування, під час якого кияни змогли запропонувати свої варіанти назв для станцій.

Потім метрополітен обрав серед варіантів найбільш популярні та провів голосування за них через сервіс Google Docs. За результатами голосування перемогли такі варіанти: «Бучанська», «Василя Стуса», «Героїв України», «Варшавська» й «Ботанічна».