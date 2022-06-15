Ллойд Остин, фото: «ИНФОКУРС»

https://racurs.ua/n171728-ukraina-perejivaet-reshauschiy-moment-na-pole-boya-glava-pentagona.html

Ракурс

Україна наразі переживає вирішальний момент на полі бою.

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Про це сьогодні, 15 червня, під час відкриття у Брюсселі засідання контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою, — наголосив Остін. — Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, із яким стикається Україна.

Остін також наголосив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку надала Україні контактна група.

Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти, — додав міністр оборони США.

Нагадаємо, очікується, що сьогодні ввечері міністри оборони країн НАТО оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, серед якої — важке озброєння та далекобійна артилерія.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»