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Ллойд Остин, фото: «ИНФОКУРС»
Украина переживает решающий момент на поле боя — глава Пентагонаhttps://racurs.ua/n171728-ukraina-perejivaet-reshauschiy-moment-na-pole-boya-glava-pentagona.htmlРакурс
Україна наразі переживає вирішальний момент на полі бою.
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Про це сьогодні, 15 червня, під час відкриття у Брюсселі засідання контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою, — наголосив Остін. — Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, із яким стикається Україна.
Остін також наголосив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку надала Україні контактна група.
Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти, — додав міністр оборони США.
Нагадаємо, очікується, що сьогодні ввечері міністри оборони країн НАТО оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, серед якої — важке озброєння та далекобійна артилерія.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»