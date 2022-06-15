Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ллойд Остин, фото: «ИНФОКУРС»

Украина переживает решающий момент на поле боя — глава Пентагона

15 июн 2022, 17:09
999

Україна наразі переживає вирішальний момент на полі бою.



.

Про це сьогодні, 15 червня, під час відкриття у Брюсселі засідання контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою, — наголосив Остін. — Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, із яким стикається Україна.

Остін також наголосив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку надала Україні контактна група.

Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти, — додав міністр оборони США.

Нагадаємо, очікується, що сьогодні ввечері міністри оборони країн НАТО оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, серед якої — важке озброєння та далекобійна артилерія.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров