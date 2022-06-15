Незаконно построенный россией мост через Керченский пролив

https://racurs.ua/n171736-kerchenskiy-most-yavlyaetsya-voennoy-celu-nomer-odin-general-marchenko.html

Ракурс

Керченський міст буде ціллю номер один для українських військових після отримання українськими військовими обіцяної зброї.

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Про це в інтерв’ю проекту «Крим.Реалії» заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів масштабного російського вторгнення керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.

Це 100%. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження, — наголосив Марченко.

За словами Марченка, зі знищенням Керченського мосту буде ліквідована «основна кишка підтягування резервів» ворогом.

Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке, — наголошує генерал.

Міст через Керченську протоку довжиною 19 км, який сполучає рф з окупованим Кримом, росіяни введи в експлуатацію у 2019 році. Через цей міст росія, зокрема, перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а звідти — в інші південні регіони України.

Джерело: «Крим.Реалії»