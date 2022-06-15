Керченский мост является военной целью номер один — генерал Марченкоhttps://racurs.ua/n171736-kerchenskiy-most-yavlyaetsya-voennoy-celu-nomer-odin-general-marchenko.htmlРакурс
Керченський міст буде ціллю номер один для українських військових після отримання українськими військовими обіцяної зброї.
Про це в інтерв’ю проекту «Крим.Реалії» заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів масштабного російського вторгнення керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.
Це 100%. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження, — наголосив Марченко.
За словами Марченка, зі знищенням Керченського мосту буде ліквідована «основна кишка підтягування резервів» ворогом.
Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке, — наголошує генерал.
Міст через Керченську протоку довжиною 19 км, який сполучає рф з окупованим Кримом, росіяни введи в експлуатацію у 2019 році. Через цей міст росія, зокрема, перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а звідти — в інші південні регіони України.
Джерело: «Крим.Реалії»