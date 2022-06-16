Грабители урожая – СМИ посчитали, сколько зерна оккупанты украли в Украине

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Ракурс

Росіяни в Україні — це найчастіше не «денацифікатори», а звичайні вбивці та грабіжники, зокрема, загарбники врожаю.

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Журналісти «Схем» в розслідуванні показали масштаби та шляхи вивезення зерна росією з України.

Окупант вивозить український врожай і намагається продати його як свій. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що «окупанти вкрали вже, як мінімум, півмільйона тонн зерна і шукають, як його десь „начорно“ продати».

Росія вивозить в тому числі те зерно, яке Україна мала би експортувати до Африки, Азії, країн Європи, але його основні запаси нині залишаються на складах через заблоковані військовими рф українські морські порти.

«Схеми» поговорили з аграріями, у яких окупанти відбирають зерно, проаналізували десятки супутникових знімків і показують масштаби: як, куди та скільки зерна загарбники вже встигли вивезти з України — починаючи від шляху, який долають вантажівки з окупованих територій до порту у Севастополі «Авліта», та закінчуючи кораблями, якими росія вивозить зерно за кордон для подальшого продажу.

Як виявилося, окупанти почали винаходити квазі-легальні способи отримувати зерно від аграріїв, що не бажають ставати колаборантами або віддавати зерно за безцінь навіть під тиском російських військових.

Це так звана «націоналізація», тобто конфіскація зерна або цілих підприємств у власність окупаційної влади.

Дослідити шлях та кількість викраденого зерна «Схемам» допомогли супутникові знімки Planet Labs. На них видно колони вантажівок біля міст Чонгар та Армянськ, що їдуть з тимчасово окупованих областей України у бік Криму, а також прибуття суховантажних суден до зернового термінала «Авліта» у Севастополі.

За місяць до нього підійшло 12 суден, приблизна місткість яких перевищує 180 тис. тонн (ціна — 70 млн євро).

Окупанти не соромлячись доповідають про збільшення потоку фур і вже починають розширювати пункти пропуску. Переважно далі це зерно йде у Сирію, яка, за словами експертів, стала хабом для вкраденого росією українського зерна, оскільки інші країни наразі відмовляються від таких сумнівних угод. Не нехтують вкраденим і регіони росії.

Перша спроба реалізувати крадене в Україні була в країни Північної Африки. Спочатку була пропозиція Єгипту. За нашим зверненням і дякую, Єгипет відмовився. Потім — в Ліван, він теж відмовився. І у кінцевому результаті — в Сирію. — Це країна, яка підтримує агресора і є «сірою зоною», — розповів заступник міністра агрополітики.

Повномасштабне вторгнення, блокада портів України та крадіжка зерна за словами світових лідерів може призвести до голоду в країнах Африки та Азії, до масової міграції. Але росія не припиняє дій і надалі робить те, що вміє - вивозить зерно.