Рассмотрение дела по запрету ОПЗЖ перенесли

https://racurs.ua/n171758-rassmotrenie-dela-po-zapretu-opzj-perenesli.html

Ракурс

Розгляд справи щодо заборони ОПЗЖ перенесли на 20 червня.

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Про це повідомив провідний аналітик Руху «Чесно» Ігор Фещенко, який 16 червня відвідав Восьмий апеляційний суд Львова, де розглядається справа.

Про перенесення засідання журналістам повідомив представник суду, який вийшов до них на прохідну. Причина перенесення розгляду наразі невідома.

За графіком засідання щодо цієї справи почалося о 10.00, однак представників громадськості та журналістів на нього не допустили. Причину такого недопуску не пояснили теж.

На засідання по ОПЗЖ нас не пустили. Тримали на прохідній без пояснення причин. А потім почалася повітряна тривога, і нас попросили на вулицю, оскільки у сховищі суду мало місця, — розповів на своїй сторінці у Фейсбук Фещенко.

Сьогодні ця ж колегія суддів має розглядати позови щодо заборони ще двох партій — «Ліва опозиція» та «Партія Шарія».

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у суді тривають 16 процесів щодо заборони політичних партій України.

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Закон розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав, зокрема — виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.