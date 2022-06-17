Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на границе с беларусью

https://racurs.ua/n171781-genshtab-vsu-rasskazal-o-situacii-na-granice-s-belarusu.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України розповів про ситуацію на кордоні з білоруссю у ранковому зведенні 17 червня.

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На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля підрозділи збройних сил республіки білорусь зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій та охороні державного кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Генштабу.

Окрім цього, на Сіверському напрямку воєнні злочинці рф продовжують ведення демонстративних дій. російські загарбники обстрілювали з артилерії підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, що навчання армії білорусі продовжено щонайменше до 25 червня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Загалом, військові навчання на полігонах фактично окупованої росією сусідньої держави продовжено:

Борисівський полігон (227-й) до 25 червня;

Стрільбище № 1 під Мінськом (Уруччя) до 25 червня;

Гозький (під Гродно) до 24 червня;

Брестський до 25 червня;

Репище (Осиповичі) до 24 червня;

Мар’їна Гірка до 25 червня;

Лосвідо (під Вітебськом) до 25 червня;

Німан (під Березівкою) до 24 червня;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 24 червня;

Чепелево (під Слонімом) до 24 червня;

Доманове (під Івацевичами) до 24 червня;

Стрільбище під Старими Дорогами до 24 червня;

Заслонове (під Лепелем) до 25 червня.

Аналітики зауважують, що незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.