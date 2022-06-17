СМИ: Еврокомиссия поддержит Украину, Молдову — с условиями, Грузии откажет

https://racurs.ua/n171780-smi-evrokomissiya-podderjit-ukrainu-moldovu-s-usloviyami-gruzii-otkajet.html

Ракурс

Статус кандидата на членство в Європейському Союзі у своєму висновку Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні і Молдові (висунувши додаткові вимоги до Кишинева), а Грузії — відмовить.

.

Про це, як пише нідерландське видання NOS із посиланням на «надійне джерело».

У своєму висновку Єврокомісія рекомендуватиме Києву статус кандидата з умовами для початку переговорів про вступ — йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права і продовження боротьби з корупцією.

Схоже, що цей проміжний крок є реверансом у бік таких країн, як Нідерланди, які вважають, що Україна далека від готовності до статусу кандидата на вступ, — вказує NOS.

Видання додає, що надання Києву статусу кандидата на членство в ЄС — політичний сигнал, який хоче надіслати Україні більшість держав-членів. Також кандидатський статус рекомендують надати Молдові, проте до цієї країни буде висунуто ще більше вимог для початку переговорів про вступ.

Єврокомісія також рекомендуватиме не надавати Грузії такого статусу до виконання «довгого переліку вимог».

Нагадаємо, лідери ключових держав ЄС ухвалили рішення про те, щоби надати Україні статус кандидата без додаткових умов, але потім висувати умови щодо реформ на усіх наступних етапах.

Сьогодні, 17 червня, очікується оприлюднення офіційного висновку Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.