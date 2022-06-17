ФБР изучает, как чипы западных компаний оказались в военной технике рф - WP

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Федеральне бюро розслідувань США почало вивчати, як комп’ютерні чіпи американських технологічних компаній опинилися у військовому обладнанні армії росії, вилученому після бойових дій в Україні. Загалом йдеться про виявлення компонентів від 70 компаній, що базуються в США та Європі. Про це пише видання The Washington Post.

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Агенти ФБР почали опитувати американські технологічні компанії щодо того, яким чином їхні комп’ютерні чіпи могли опинилися у російській військовій техніці. За даними джерел The Washington Post, знайомих з розслідуванням, агенти Міністерства торгівлі, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР.

Раніше західні чіпи та їх компоненти були знайдені в російських радіолокаційних системах, безпілотниках, танках, системах повітряно-десантної оборони, крилатих ракетах, наземному обладнанні та прибережних кораблях.

Співрозмовники видання заявляють, що мають на меті «відстежити цей процес аж до американського постачальника», щоб визначити, «як він потрапив у цю систему озброєння». За даними Conflict Armament Research, багато з виявлених у розбитій техніці рф американських компонентів були виготовлені ще до анексії Криму у 2014 році, проте інші були виготовлені у 2019−2020 роках.

На чіпах, знайдених у двох російських військових радіоприймачах в Луганській області, було подряпано деякі ідентифікаційні знаки, що свідчить про те, що хтось «хотів ускладнити з’ясування того, хто брав участь у ланцюжку поставок». Команда з окремої британської групи (Royal United Services Institute) виявила в обладнанні для радіозаглушення комп’ютерні чіпи від десятка американських компаній, включаючи Intel, Analog Devices, Texas Instruments і Onsemi.

Нагадаємо, ФБР прагне виявити мережу покупців продукції американських виробників, а також посередників, які допомагали реалізовувати ці схеми.