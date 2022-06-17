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Ракурс
Юлия Паевская, фото: социальные сети

Парамедика «Тайру», захваченную оккупантами в Мариуполе, освободили из плена

17 июн 2022, 22:26
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З полону звільнено парамедика-волонтера Юлію Паєвську (Тайру), котру окупанти захопили всередині березня в Маріуполі.



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Про це сьогодні, 17 червня, повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Паєвська вже перебуває вдома.

Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей, — наголосив він.

Паєвська — засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів «Ангели Тайри», вона має нагороду Народний Герой України.

Про захоплення окупантами Паєвської стало відомо 16 березня. У полон вона тоді потрапила разом зі своїм водієм. Невдовзі з’явилося зняте російськими пропагандистами відео з нею, у якому Паєвську називали «учасницею батальйону «Азов», хоча вона є цивільним волонтером.

Юлія Паєвська, фото: соціальні мережі

Источник: Ракурс


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