Парамедика «Тайру», захоплену загарбниками в Маріуполі, звільнили з полону

Юлія Паєвська, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n171811-paramedyka-tayru-zahoplenu-zagarbnykamy-v-mariupoli-zvilnyly-z-polonu.html

Ракурс

З полону звільнено парамедика-волонтера Юлію Паєвську (Тайру), котру окупанти захопили всередині березня в Маріуполі.

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Про це сьогодні, 17 червня, повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Паєвська вже перебуває вдома.

Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей, — наголосив він.

Паєвська — засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів «Ангели Тайри», вона має нагороду Народний Герой України.

Про захоплення окупантами Паєвської стало відомо 16 березня. У полон вона тоді потрапила разом зі своїм водієм. Невдовзі з’явилося зняте російськими пропагандистами відео з нею, у якому Паєвську називали «учасницею батальйону «Азов», хоча вона є цивільним волонтером.