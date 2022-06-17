Немецкое оружие прибудет в Украину вовремя — Шольцhttps://racurs.ua/n171812-nemeckoe-orujie-pribudet-v-ukrainu-vovremya-sholc.htmlРакурс
Німецька зброя, яку запросила Україна, буде доставлена вчасно.
Про це в коментарі агентству dpa пообіцяв канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Воно прибуде вчасно, — запевнив Шольц, відповідаючи на питання, чи прибуде важке озброєння вчасно, щоб змінити ситуацію на Донбасі.
Шольц наголосив, що у Німеччини є покупці, які очікують на отримання зброї два-три роки і
тепер доводиться змінювати пріоритет у цьому питанні, щоб Україна отримала зброю швидше.
Конкретні речі, які ми можемо поставити зараз, будуть поставлені після навчання, — наголосив канцлер. — Без навчання ви не зможете використати цю зброю.
Ми поставимо протиракетну систему, яка здатна врятувати Одесу чи Київ, — додав він. — Ми також вирішили разом із Великою Британією та США, що поставимо реактивні системи залпового вогню.
Нагадаємо, Шольц вчора, 16 червня, перебував з візитом у Києві. Тоді він, зокрема, заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну та постачати зброю.
Джерело: dpa