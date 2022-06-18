ВСУ разгромили подразделения мотострелкового полка рф на Донбассе. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n171814-vsu-razgromili-podrazdeleniya-motostrelkovogo-polka-rf-na-donbasse-genshtab.html

Ракурс

Повномасштабна війна російської федерації проти України триває вже 115-ту добу.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін за останню добу не зазнала. На Харківщині ворог намагається не допустити просування українських сил оборони до державного кордону та вихід до російських військ на Слов’янському напрямку. Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 18 червня.

На Слов’янському напрямку ворог намагається просунутися у напрямку Слов’янська, тривають бої. З артилерії росіяни обстріляли Дібрівне, Долину, Краснопілля, Грушуваху, Адамівку. В районі Краснопілля ворог намагався відновити штурмові дії, бої тривають.

На Донецькому напрямку російські війська намагаються зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, а на Лиманському напрямку активних дій не вів. Райони Сидорового та Маяків були обстріляні з артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку з артилерії та РСЗВ були обстріляні позиції ЗСУ та цивільна інфраструктура неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового. Бої за Сєвєродонецьк тривають, а ворожі штурми за межами міста не мали успіху.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли не лише позиції захисників, але й цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке. Підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат під час штурмів неподалік Гірського, Берестового та Кодеми.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів, але обстріляв цивільну інфраструктуру у районах Кам’янки, Авдіївки, Опитного, Володимирівки, Новосілків та Щербаків.

Ворог також намагається призупинити просування Збройних сил України на Південнобузькому напрямку, тому гатив по районах населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине з артилерії, РСЗВ та мінометів.

За наявною інформацією, протягом 17 червня підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Українські військові продовжують підривати склади боєприпасів ворога. Через втрати фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 17 червня повідомляв, що в Луганській області тривають важкі бої в Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого. Також загарбники потужно обстрілюють Лисичанськ.