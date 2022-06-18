Генштаб обновил данные о потерях врага за сутки. Фото:

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Ракурс

Українські військові продовжують нищити російських окупантів по всій лінії фронту.

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За 17 червня Сили оборони ліквідували 200 російських солдатів, спопелили дев’ять танків, 10 броньовиків, 17 автомобілів та автоцистерн, п’ять артилерійських систем, одну систему ППО, збили один літак та один безпілотник, потопили один корабель. Про це 18 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 33 тис. 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 465 (+9) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 573 (+10) од,

артилерійських систем — 739 (+5) од,

РСЗВ — 233 (+0) од,

засоби ППО — 98 (+1) од,

літаків — 216 (+1) од,

гелікоптерів — 180 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 594 (+1),

крилаті ракети — 129 (+0),

кораблі /катери — 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 513 (+17) од,

спеціальна техніка — 55 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат 17 червня росіяни зазнали на Слов’янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку. Дані про втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 17 червня у Чорному морі затонув підбитий корабель-буксир чорноморського флоту рф «Василь Бех», який доправляв на український острів Зміїний військовослужбовці та зенітно-ракетний комплекс «Тор».